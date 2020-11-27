اقتراب خطير بين قمرين صناعيين روسي وهندي

أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن القمر الصناعي الهندي CARTOSAT 2F اقترب من القمر الصناعي الروسي "كانوبوس – في" لاستشعار الأرض عن بعد إلى مسافة خطيرة.

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وجاء في بيان نشرته "روس كوسموس" أن القمر الصناعي الهندي العامل من طراز CARTOSAT 2F بوزن 700 كيلوغرام اقترب الساعة 04.49 يوم 27 نوفمبر بتوقيت موسكو من القمر الصناعي الروسي "كانوبوس – في" لاستشعار الأرض عن بعد بوزن 465 كيلوغراما إلى مسافة 224 مترا، ما يعتبر مسافة خطيرة.

يذكر أن أسطول الأقمار الصناعية الروسية "كانوبوس" لاستشعار الأرض عن بعد يضم 6 أقمار صناعية. وتم إطلاق أولها في 22 يوليو عام 2012 . أما آخرها فأطلق إلى مدار الأرض في 27 ديسمبر عام 2018.

وتعمل الأقمار الصناعية من هذا النوع في مدار الأرض العالي الذي يبلغ ارتفاعه 510 كلم. أما فترة عمل كل قمر صناعي فيمكن أن تبلغ 5 أعوام.

المصدر: تاس