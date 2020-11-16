الصين تطلق قمرا صناعيا للاتصالات

نجحت الصين في إطلاق القمر الصناعي الجديد للاتصالات من طراز Tiantong 1-02 بواسطة صاروخ "تشان جين - 3- بي" صيني الصنع.

أفادت بذلك الجمعة 13 نوفمبر وكالة "شنخوا" الصينية التي قالت إن الصاروخ أطلق الساعة 23.59 يوم 12 نوفمبر بالتوقيت المحلي من مطار "سيجان" الفضائي في محافظة سيشوان بجنوب غرب الصين.

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وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعي Tiantong 1 تم تصنيعه في أكاديمية التكنولوجيات الفضائية الصينية. وسينضم إلى القمر الصناعي Tiantong 1-01 الذي أطلق في أغسطس عام 2016 والقمر الصناعي Tiantong 1-03 المزمع إطلاقه عام 2021.

وأضافت الوكالة أن أسرة الأقمار الصناعية للاتصالات الخلوية Tiantong ستتعامل مع الأجهزة الأرضية، الأمر الذي سيسمح بتقديم خدمات الاتصال الخليوي، بما في ذلك إرسال أخبار صوتية ومعلومات قصيرة في أي ظروف طقس داخل جمهورية الصين الشعبية وفي المناطق المجاورة وكذلك في بلدان إفريقيا والقسم الأكبر من المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: تاس