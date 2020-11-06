الصين تطلق 13 قمرا صناعيا بصاروخ واحد

أطلقت الصين بواسطة صاروخ واحد من طراز "تشانجين"13 قمرا صناعيا، بما فيها 3 أقمار صينية و10 أقمار أرجنتينية لاستشعار الأرض عن بعد من طراز NewSat 9-18.

وأورد خبر إطلاق الأقمار الصناعية التلفزيون الصيني الحكومي الذي قال الجمعة 6 نوفمبر إن الصاروخ أطلق الساعة 11.19 بالتوقيت المحلي (الساعة 06.19 بتوقيت موسكو) من مطار " تايون" بمحافظة شانسي في شمال الصين.

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وأعاد التلفزيون الحكومي إلى الأذهان أن الصين قد أطلقت 351 صاروخا من أسرة الصواريخ "تشانجين " (Long March).

ذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي. وقد بدأت مطلع أغسطس الماضي بتحقيق مشروعها الخاص بدراسة المريخ بإطلاق مسبار لينقل في فبراير المقبل إلى المريخ روفرا سيدرس سطح الكوكب الأحمر.

المصدر: تاس