مركبة "بروغريس" الروسية قد تسجل رقما قياسيا للعمل في الفضاء

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس إم إس-14" قد تسجل رقما قياسيا جديدا يتعلق بمدة بقائها في الفضاء.

وتبعا للمصادر فإن "هذه المركبة التي أطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية في 25 أبريل الفائت من المفترض أن تبقى ملتحمة بالمحطة حتى أوائل مايو 2021، أي أن مدة بقائها هناك ستصل إلى 370 يوما".

وبهذه المدة ستكون المركبة قد حققت رقما قياسيا جديدا، وكسرت الرقم القياسي الذي سجلته مركبة "بروغريس إم-17" عامي 1993-1994، والتي بقيت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية 337 يوما.

ولم تذكر مؤسسة روس كوسموس" الروسية هدفها من بقاء هذه المركبة المذكورة ملتحمة بالمحطة الفضائية كل هذه المدة، لكنها أشارت من قبل بأنها ستجري تجارب على مركبات "سويوز" لإطالة مدة التحام هذه المركبات بالمحطة إلى ما يزيد عن 220 يوما.

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وكانت "بروغريس إم إس-14" قد حملت معها إلى المحطة الفضائية أكثر من طنين من البضائع والمعدات التي شملت أدوية وطعاما ومستلزمات صحية لطواقم المحطة، إضافة إلى مواد ومعدات لإجراء التجارب العلمية.

المصدر: فيستي