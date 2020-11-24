روسيا تستعد للاختبار الثاني لصواريخ "أنغارا" الثقيلة

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية أن اختبار الطيران الثاني لصواريخ "أنغارا" الثقيلة سيجري قريبا.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن عملية الإطلاق التجريبية الثانية لصاروخ Angara-A5 الثقيل من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية والتي كان مخطط لها في نوفمبر الجاري قد تم تأجيلها إلى 4 أو 5 ديسمبر المقبل لأسباب فنية تتعلق بالصاروخ، وأن الخبراء الروس سيعاينون الصاروخ وستتم معالجة المشكلة بأسرع وقت استعدادا لإرساله إلى مدارات الأرض".

وكان كبير المصممين في مجمع تطوير صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية، دميتري بتروف، قد أشار في نوفمبر الجاري إلى أن صاروخ Angara-A5 وخلال تجارب الطيران التي سيخضع لها هذا العام سينقل إلى مدارات الأرض حمولة تصل إلى 2.4 طن.

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وأشار بيتروف إلى أن الاختبار المرتقب لهذا الصاروخ سيكون ثاني اختبار طيران تجريه روسيا على هذا النوع من الصواريخ، فعام 2014 كانت بلاده قد أطلقت إلى مدارات الأرض أيضا صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسبتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها إلى المدار نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن.

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: نوفوستي