"سبيس إكس" تطلق 60 قمرا صناعيا "ستارلينك"

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الثلاثاء 24 نوفمبر مجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة تضم 60 قمرا للاتصالات والإنترنت من طراز "ستارلينك".

وقالت بوابة الشركة الإلكترونية على "تويتر" إن صاروخ "فالكون 9" أطلق المجموعة الـ16 من الأقمار الصناعية من المطار الفضائي برأس كانافيرال في فلوريدا.

وأوضحت ان المرحلة الأولى للصاروخ استخدمت للمرة السابعة. أما صاروخ "فالكون 9" فاستخدمته الشركة للمرة الـ100.

هبطت المرحلة الأولى للصاروخ بعد نجاح إطلاقه على منصة Of Course I Still Love You العائمة في المحيط الأطلسي.

يذكر أن مجموعة "ستارلينك" للأقمار الصناعية تخصص لتغطية الكرة الأرضية كلها بشبكة الإنترنت السريع وذلك بفضل نشر كمية كبيرة من الأقمار الصناعية في مدار الأرض، مع العلم أن وزن كل قمر صناعي لا يزيد عن 500 كيلوغرام.

وستضمن مجموعة الأقمار الصناعية هذه دخول الإنترنت بسرعة 1 غيغابايت في الثانية، ما يناسب معيار" 5 جي" في كل مناطق العالم، بما فيها المناطق النائية.

ويجب أن يبلغ عدد الأقمار الصناعية التابعة لـ"سبيس إكس" بعد إنجاز المشروع 11 ألف قمر صناعي.

المصدر: تاس