العمالقة الغازية تزين السماء بالقرب من الهلال استعدادا لـ "الاقتران العظيم"

بدأ كل من المشتري وزحل الاقتراب من بعضهما البعض في السماء، استعدادا لحدث "الاقتران العظيم" في الشهر المقبل.

واصطف أكبر كوكبين في النظام الشمسي الليلة الماضية في سماء الليل، بشكل يمكن من خلاله لمراقبي النجوم رؤيتهم بسهولة، حيث ظهرا بمثابة النجوم بجوار القمر.

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ولا يتم الجمع بين العملاقين الغازيين إلا مرة واحدة كل 20 عاما، وذلك في حدث يطلق عليه اسم "الاقتران"، وهو مصطلح يستخدمه علماء الفلك، لوصف اصطفاف جرمين سماويين، لا يلتقيان غالبا، بجانب بعضهما البعض.

ويُعرف اقتران كوكب المشتري وكوكب زحل باسم "الاقتران العظيم"، لأن هذه الكواكب هي الأكبر في النظام الشمسي.

وبدت العمالقة الغازية، بعد وقت قصير من غروب الشمس، ظاهرة للعين المجردة، حيث مر القمر بهما وهو يتأرجح حول كوكبنا.

وكوكب المشتري هو الأكثر سطوعا إلى حد بعيد، حيث يتفوق على زحل بمعدل 12 مرة.

وفي الواقع، سيكون عملاق الغاز ثاني ألمع جسم في السماء، بعد القمر فقط. وسيكون الثنائي في حالة اقتران من ليلة 18 نوفمبر إلى 21 نوفمبر.

وقال موقع Earthsky: "من 18 إلى 21 نوفمبر 2020، مع حلول الظلام، استخدم هلال القمر الصاعد لتحديد موقع الكواكب الغازية العملاقة، كوكبي المشتري وزحل، اللذين يتجهان الآن إلى الاقتران العظيم الذي يحدث مرة واحدة في 20 عاما، وسيتوافق هذا العام مع تاريخ 21 ديسمبر".

After sunset tonight and tomorrow, you can enjoy a lovely crescent Moon. 🌙 Nearby will be two bright spots: these are the planets Jupiter and Saturn. Be sure to check out this celestial show! 🪐 https://t.co/m3iOeXy5nhpic.twitter.com/PJgvBK455j — NASA Moon (@NASAMoon) November 18, 2020

وأضاف الموقع: "كوكب المشتري هو الأكثر إشراقا بين هذين العالمين، حيث يتفوق على زحل بمقدار 12 مرة. ومع ذلك، فإن زحل مشرق بشكل جيد، حيث يتألق مثل نجم من الدرجة الأولى".

وتابع الموقع: "وبالطبع، في سماء شهر نوفمبر 2020، هذان العالمان، كوكبا المشتري وزحل ملحوظان للغاية لقربهما من بعضهما البعض".

وستستمر الكواكب في الاقتراب من بعضها البعض، من وجهة نظر الأرض، وستصل إلى أقرب نقطة لها في 21 ديسمبر.

وفي هذا التاريخ، ستكون الكواكب متقاربة جدا في سماء الليل وستكون أقرب ما تكون منذ عام 1623. وفي المرة القادمة ستكون العمالقة الغازية متقاربة من بعضها البعض بهذا القدر، في عام 2080.

I’ve been fixated on these two bright objects in the night sky for nearly a week.



Jupiter and Saturn 🪐 💙 pic.twitter.com/dpzXPUuiIT — Eric Capuano (@eric_capuano) November 18, 2020

وقال Earthsky: "في الوقت الحالي، يتقدم كوكب المشتري وزحل بفارق أربع درجات عن بعضهما البعض في قبة السماء".

وواصل الموقع: "يوما بعد يوم، يقترب المشتري أكثر فأكثر من زحل على قبة سمائنا الآن. هذان العالمان العملاقان سيلتقيان من أجل الاقتران العظيم في 21 ديسمبر. وكانت آخر مرة اجتمع فيها هذان العالمان في 31 مايو 2000، وبعد هذا الاقتران القادم في 21 ديسمبر 2020، ستكون المرة القادمة حتى 5 نوفمبر 2040".

Out to the West tonight, waxing crescent Moon next to Jupiter (@ 5-o-clock) and Saturn (@ 3-o-clock). Plus to the North overhead is Mars.#NakeEyeAstro#NakeEye#Astronomypic.twitter.com/m86q5szY6f — Dallas Warren (@dr_dbw) November 19, 2020

المصدر: إكسبرس