التخلص من منشفات متسخة في الفضاء المفتوح

أظهرت لقطات فيديو للبث المباشر من المحطة الفضائية الدولية، حيث يعمل رائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف، أنهما رميا منشفتين متسختين إلى الفضاء المفتوح.

ونفذ رائدا الفضاء الأعمال الفنية في كتلة "زفيزدا"، حيث كميات كبيرة من السخام، واضطرا إلى استخدام منشفتين لإزالة آثار الاتساخ عن بذلتيهما الفضائيتين، قبل أن يتم التخلص منهما برميهما في الفضاء المفتوح.

إقرأ المزيد

وقال أحد رائدي الفضاء إن "المنشفتين ابتعدتا بصورة جميلة".

يذكر أن رائدي الفضاء الروسيين، العضوين في طاقم المحطة الفضائية الدولية سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرتشكوف، خرجا إلى الفضاء المفتوح يوم الأربعاء.

المصدر: نوفوستي