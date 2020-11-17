روسيا تبدأ أول رحلة في "سياحة الفضاء" العام المقبل

أفاد تقرير لشركة "إنيرجيا" الروسية لصناعة الصواريخ وأجهزة الفضاء، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر انطلاق رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية في العام المقبل، في 8 من شهر ديسمبر.

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ولفت التقرير إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الإقامة في المحطة الفضائية 12 يوما فقط"، مؤكدا أنه سيتم إرسال الرحلة على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-20".

كما أشار إلى أن المركبة ستنقل سائحين إلى محطة الفضاء الدولية، دون ذكر أي تفاصيل.

وأعلن مدير عام شركة "غلافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف، مطلع سبتمبر الماضي، أن روسيا تقوم بعرض رحلات على "سائحي الفضاء" إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار برنامج موسع، مع إقامة مطولة في محطة الفضاء الدولية تصل إلى شهر واحد.

وعرض عدة خيارات إضافية حول "سياحة الفضاء"، تشمل إمكانية الخروج إلى الفضاء المفتوح، والتحضير لرحلة من دون جاذبية باستخدام طائرات خاصة، والمساعدة في تنفيذ البرنامج العلمي الخاص في المدار، وإنشاء مجموعة تغذية خاصة.

المصدر: "سبوتنيك"