ظاهرة فلكية مميزة ستزين السماء الليلة

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية الفلكية في موسكو اليوم الاثنين أن سكان روسيا وبعض بلدان العالم سيشاهدون الليلة ذروة ظاهرة تساقط شهب الأسديات المميزة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "بعد منتصف ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، 17 نوفمبر الجاري سيتمكن الناس في روسيا وبعض بلدان العالم من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الأسديات بوضوح في السماء، وستكون الظروف مواتية لمشاهدتها بشكل جيد لأن ضوء القمر سيكون بوضعية لن تؤثر على وضوج هذه الظاهرة بالنسبة للأرض".

وأضاف البيان "القمر سيكون كل الليل تقريبا تحت خط الأفق، ولن يؤثر على مشاهدة ظاهرة تساقط شهب الأسديات، هذا العام قد يتمكن الناس من مشاهدة 15 -20 شهابا متساقطا في الساعة في ذروة الليل، شهب الأسديات ساطعة وسريعة، وتصل سرعتها إلى 71 كلم/ثا".

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وأشار البيان إلى أن معدل تساقط الشهب الذي يمكن ملاحظته أثناء هذه الظاهرة يختلف ما بين سنة وأخرى، وأن العلماء يتوقعون أن يكون هذا المعدل في السنوات العشر القادمة ما بين 15 إلى 20 شهابا متشاقطا يظهر في السماء كل ساعة.

وتمت تسمية الظاهرة المذكورة بظاهرة تساقط شهب الأسديات أو "Leonids" كونها تشبه في وضوحها ظواهر تساقط الشهب في كوكبة الأسد أو ما تعرف بـ Leo.

المصدر: فيستي