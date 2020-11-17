ماذا حدث بكويكب ريوغو بعد انفجار وقع على سطحه؟

نشأت حفرة بقطر 15 مترا نتيجة تفجير عبوة ناسفة على سطح كويكب ريوغو، كما ظهر نحو 200 حجر جديد تطاير جزء منها إلى مسافة 40 مترا من مركز الانفجار.

جاء ذلك على موقع جامعة "كوبي" اليابانية. وقال الموقع:" "سيساعد تحليلنا لنتائج الانفجار على سطح كويكب ريوغو في حساب آثار اصطدام الكويكبات بأجرام فضائية أخرى. وعلاوة على ذلك فإن الانفجار على سطح ريوغو سيمكننا من إجراء تجارب مماثلة عند تحقيق بعثات فضائية إلى كويكبات أخرى وبصورة خاصة عند تحقيق بعثة DART الفضائية".

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يذكر أن ريوغو هو كويكب صغير قريب من الأرض لا يزيد قطره عن كيلومتر واحد اكتشف عام 1999. واستهدفه مسبار "هيابوسا – 2" الفضائي الذي أطلق إلى ريوغو عام 2015 ليصل إليه عام 2018 ويجمع هناك عينات من تربته.

وأسقط المسبار في أبريل عام 2018 على سطح الكويكب عبوة ناسفة ساعد انفجارها في جمع الحطام وإرساله إلى الأرض.

جدير بالذكر أن برنامج المسبار "هيابوسا-2"، يقضي بأن يرمي إلى الأرض كبسولة محتوية على عينات من تربة الكويكب ريوغو. وعند تحليق المسبار بالقرب من الأرض في شهر ديسمبر 2020، سيحاول المهندسون اليابانيون استخدام الوقود المتبقي فيه بذكاء وجعل المسبار يزور كوكبيْن آخرين في إطار بعثة DART الفضائية.

المصدر: تاس