العلماء يتحققون من صحة تحليق "كرة نارية" فوق الولايات المتحدة

يتحقق خبراء جمعية النيزك الأمريكية من صحة 280 تقريرا وردت من سكان عدة ولايات أمريكية عن رؤيتهم "كرة نارية" حلقت في السماء.

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وكانت قناة NBC قد أعلنت أن سكان مدينة ليكوود بولاية نيوجيرسي الواقعة شمال-شرق الولايات المتحدة، تمكنوا من التقاط فيديو على الأرجح عن نيزك حلق في السماء.

وتفيد جمعية النيزك الأمريكية American Meteor Society التي تأسست عام 1911، بأن مثل هذه التقارير بدأت تصلهم مساء يوم الأحد من سكان ولايتي كونيتيكت ونيويورك وكذلك من ولايات ماساتشوستس وديلاوير وماريلاند ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت وويست فيرجينيا. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ سكان مقاطعة كيبيك الكندية عن مشاهدتهم لظاهرة في السماء.

ويشير بيان الجمعية إلى أن "التحقيق لا يزال جاريا، واستنادا إلى جميع التقارير الواردة يمكن الافتراض أن "الكرة النارية" كانت متجهة من الشرق إلى الغرب، واختفت فوق مدينة بوكيبسي بولاية نيويورك".

المصدر: نوفوستي