"كرة نارية" لامعة تضيء سماء الإمارات (فيديو)

وثقت عدسات الكاميرات، كرة نارية لامعة ظهرت في سماء الإمارات مساء يوم السبت، متجهة من الشمال إلى الجنوب.

وقال مركز الفلك الدولي في بيان إن "كرة نارية لامعة شوهدت قبل قليل في سماء الإمارات الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات من الشمال إلى الجنوب".

وأوضح المركز أن الكرة النارية عبارة عن قمر اصطناعي أثناء دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019، وهو جزء من شبكة للإنترنت الفضائي تابع لشركة SpaceX، وكان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة.

المصدر: البيان الإماراتية