"كرة نارية" لامعة تضيء سماء الإمارات (فيديو)
KARIM SAHIB / AFP
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وثقت عدسات الكاميرات، كرة نارية لامعة ظهرت في سماء الإمارات مساء يوم السبت، متجهة من الشمال إلى الجنوب.
وقال مركز الفلك الدولي في بيان إن "كرة نارية لامعة شوهدت قبل قليل في سماء الإمارات الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات من الشمال إلى الجنوب".
شاهد.. ظهور كرة نارية في سماء #الإماراتhttps://t.co/OjYvCggO3v#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/CUUt0FhStF— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 5, 2020
وأوضح المركز أن الكرة النارية عبارة عن قمر اصطناعي أثناء دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019، وهو جزء من شبكة للإنترنت الفضائي تابع لشركة SpaceX، وكان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة.
المصدر: البيان الإماراتية