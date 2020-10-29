أين توجد حياة في المنظومة الشمسية خارج الأرض؟

أعلن أناتولي بيتروكوفيتش، مدير معهد البحوث الفضائية، أن آثار الحياة البدائية يمكن أن توجد في جو كوكب الزهرة وجليد المريخ أو في المحيطات تحت جليد أقمار الكواكب الغازية العملاقة.

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وقال بيتروكوفيتش، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لتطور مثل هذه الحياة، يكفي وفقا للتصورات الحالية، وجود مكان ثابت بدرجة حرارة ملائمة وماء ومصدر حراري أو كيميائي للطاقة.

ويشير علم الفلك الحديث، إلى أن مثل هذه الأماكن منتشرة في المنظومة الشمسية. وقد تكون المحيطات موجودة تحت الجليد على أقمار الكواكب الغازية العملاقة، وسحب كوكب الزهرة وجليد المريخ".

ووفقا له، لن يثير العثور على مثل هذه الحياة دهشة العلم والعلماء، إذا وجدت هناك. وكل ما هو مطلوب "يجب محاولة البحث".

ويعتقد الخبير، أن اكتشاف أي نوع من الحياة حتى أكثرها بدائية مصدره خارج الأرض، سوف يغير وجهات نظر البشرية، ويوسع بصورة جذرية مفهوم الحدود الممكنة في علمي الوراثة والكيمياء البيولوجية. وأضاف "هذه واحدة من المهام التي تبرر عمليا جميع الاستثمارات".

المصدر: نوفوستي