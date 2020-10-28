برنامج روسي للتحكم بمئات الأقمار الصناعية في المدار

أنهى صندوق البحوث المتقدمة بالتعاون مع معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا المرحلة الأولى لابتكار أول برنامج روسي لتصميم نظم الأقمار الصناعية المتعددة والتحكم فيها ، واختبرت بنجاح.





ويفيد المكتب الاعلامي لصندوق البحوث المتقدمة، بأن نظم الأقمار الصناعية المتعددة، هي مجموعات تتكون من مئات وأحيانا من آلاف الأجهزة الفضائية المختلفة المدنية أو العسكرية، مقاومة للفشل الفردي وأكثر اقتصادية بسبب وظائفها الموسعة.

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ويقول بوريس ساتوفسكي، نائب رئيس البحوث الفيزيائية- التقنية في الصندوق، "يسمح لنا بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، إيجاد القرارات المثالية، التي لا يمكن الوصول إليها عند التصميم باستخدام الطرق التحليلية والتقليدية. وهذا يستبعد اتخاذ قرارات خاطئة وبالتالي يقلل من تكاليف إنشاء واستخدام نظم ومجمعات أقمار صناعية متعددة".

ومن المقرر إنجاز هذا المشروع بصورة كاملة في عام 2022 ، حيث سيتم خلال هذه الفترة تصميم المجموعات التي ستتكون من آلاف الأجهزة الفضائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حاليا نشر مجموعتين من نظم الأقمار الصناعية: OneWeb وStarlink. وتخطط روسيا لإنشاء منظومتها التي ستضم أكثر من 500 قمر صناعي وقد أطلق على هذا المشروع اسم "سفيرا -Sphere".

المصدر: نوفوستي