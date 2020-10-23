اليابان تعمل على برنامج حكومي لاستكشاف القمر

أعلنت مصادر حكومية يابانية أن بلادها تعمل على إعداد برنامج للمشاركة في رحلات استكشاف القمر المستقبلية.

وحول الموضوع قال وزير التعليم والثقافة والعلوم والتقنية في اليابان، كويتشي هاغيودا: " بدأت الحكومة اليابانية برنامجا لتجنيد رواد الفضاء الذين سيشاركون في مشروع Artemis الأمريكي لاستكشاف القمر.. من المهم أن يشارك باحثون يابانيون في هذا المشروع أيضا، وستدعم دولتنا توظيف المرشحين المؤهلين لهذا الغرض".

وأضاف الوزير "لدينا حاليا مجموعة من 7 رواد فضاء متوسط أعمارهم 51 سنة، وتخطط الحكومة اليابانية لتأهيل رواد أصغر سنا للمشاركة في عمليات الهبوط على القمر واستكشافه والتي ستكون منتصف عشرينيات القرن الحالي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات اختيار الرواد لهذه المهمة الخريف المقبل".

وكانت وكالة ناسا الأمريكية قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

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ويفترض أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج عام 2021، بينما المرحلة الثانية ستكون عام 2023، وثالث مرحلة قد تبدأ عام 2024.

المصدر: تاس