روسيا تخطط لإطلاق 6 أقمار جديدة إلى مدارات الأرض

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لإطلاق 6 أقمار صناعية جديدة إلى مدارات الأرض.

وخلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين: "تخطط روس كوسموس لإطلاق 6 أقمار صناعية جديدة من نوع Meteor-M و Electro-L بين عامي 2021 و2025".

وأشار إلى أن القمر الصناعي Meteor-M رقم (2-3) من المفترض أن يطلق إلى مدارات الأرض عام 2021، أما قمرا Electro-L 4 و Meteor-M رقم (2-4) فيجب أن يطلقا عام 2022، و من المفترض أن يتم إطلاق قمر Electro-L 5 عام 2023

وعام 2024 تبعا لروغوزين من المفترض أن تطلق روسيا قمر Meteor-M رقم (2-5)، وعام 2025 قمر Meteor-M رقم (2-6).

وتطور روسيا أقمار Electro-L في إطار برنامجها الفدرالي للفضاء، وتعتبر هذه الأقمار جزءا من منظومة الأقمار الروسية التي تعمل في مدارات ثابتة حول الأرض لتوفر معلومات للأرصاد الجوية، كما تعتمد عليها عدة هيئات ومؤسسات روسية في مراقبة النظام البيئي.

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أما أقمار Meteor-M فتعتبر من الأقمار الصناعية الروسية المتقدمة، وصممت لترسل إلى الأرض بيانات فورية تساعد بالتنبؤ بحالة الطقس ومراقبة طبقة الأوزون وحالة الإشعاعات في مدارات الأرض.

وأطلقت روسيا أول قمر من هذه الفئة في سبتمبر 2009، وعام 2014 أطلقت القمر الثاني، وبعدها بثلاثة أعوام تم إطلاق قمر Meteor-M رقم (2-1)، و2019 أطلقت قمر Meteor-M رقم (2-2).

المصدر: فيستي