هبوط المركبة "سويوز إم إس-16" على الأرض

هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-16" وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريس كيسيدي، في المكان المحدد بسلام.

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وكانت المركبة "سويوز" قد انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 2.32 بتوقيت موسكو ليلة الخميس 22 أكتوبر 2020، وفي الساعة 5.01 فجر نفس اليوم، اشتغلت محركات كبح السرعة وبدأت المركبة تخرج من مدارها، وبعدها هبطت الكبسولة التي تحمل رواد الفضاء الثلاثة على الأرض في كازاخستان، حيث ساعدهم رجال الإنقاذ على مغادرتها.

يذكر أن رواد الفضاء الثلاثة عملوا على متن المحطة الفضائية 196 يوما استقبلوا خلالها مركبتي شحن "بروغريس" ومركبة HTV-9 اليابانية والأمريكية Cygnus، وأول مركبة أمريكية Crew Dragon مأهولة لأول مرة منذ عام 2011.

وحاليا يعمل على متن المحطة الفضائية الدولية الروسيان سيرغي ريجيكوف (قبطان المحطة) وسيرغي كودسفيرتشكوف والأمريكية كاثلين روبينز.

المصدر: نوفوستي