روسيا تخطط لإطلاق قمر أبحاث صناعي يعمل على ارتفاع 20 ألف كلم.

أعلن مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا تخطط لإطلاق قمر صناعي علمي قادر على العمل على ارتفاعات كبيرة جدا.

وأشار روغوزين في تدوينة له على "تويتر" إلى أن قمر "كوفتشيغ" الذي تخطط روسيا لإطلاقه عام 2024 من المفترض أن يعمل في الفضاء لمدة 4 أسابيع، وفي مدار يصل بعده عن الأرض حتى 20 ألف كلم".

وأوضح "أن القمر المذكور سيستخدم في الأبحاث التي تتعلق ببيولوجيا الفضاء وأبحاث التكنولوجيا الحيوية والأبحاث الفيزيولوجية".

Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 г. состоится запуск КА "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тыс.км. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии — РОГОЗИН (@Rogozin) October 17, 2020

وعام 2019 كان روغوزين قد أشار إلى أن "روس كوسموس" تنوي إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لمشروع "سفينة نوح" الذي يهدف إلى دراسة الكواكب ي مجموعتنا الشمسية.

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وقبل مدة كانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن روسيا تنوي إطلاق قمر Bion-M2 العلمي إلى الفضاء أيضا عام 2023، وفي سبتمبر الفائت اقترح الخبراء في معهد "تسينماش" الروسي إرسال قمر أبحاث بيولوجي إلى مسافة تبعد حوالي 315 كلم عن الأرض، ومع هذا القمر من المفترض أن ترسل حيوانات مخبرية لإجراء دراسات عليها في الفضاء.

المصدر: فيستي