روسيا قد تحدد مهام روبوتها الفضائي الجديد قبل نهاية الشهر الجاري

أعلنت شركة Android Technology الروسية التي تعمل على مشروع تطوير الروبوت الفضائي Teledroid أنها قد تتمكن من تحديد المهام المستقبلية الأساسية للربوت قريبا.

وقال بيان صادر عن الشركة "قبل نهاية أكتوبر الجاري من المفتر ض أن نتفق مع شركة إنيريغيا العميل الأساسي في مشروع الروبوت على التعديلات التي ستطال بنود المشروع، وسنتمكن حينها من معرفة المهام الأساسية لـ Teledroid لنتمكن من مواصلة تصميمه على أساسها".

وأشار البيان إلى أن الخبراء في الشركة بدأوا بالفعل بالعمل على تحديد المظهر الخارجي للروبوت المذكور والآليات التي سيتم فيها نقله إلى المحطة الفضائية الدولية وآليات التحامه ودخوله إليها.

وفي وقت سابق من هذا العام كان المدير التنفيذي لشركة Android Technology، يفغيني دودوروف، قد صرح بأن الروبوت المصمم للعمل في الفضاء الخارجي لن يتم التحكم فيه من المحطة الفضائية فقط بل ومن محطات أرضية.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن Android Technology الروسية كانت قد ساهمت بتطوير روبوت "فيودور" الفضائي أيضا، والذي أرسلته روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ 22 من أغسطس العام الماضي على متن مركبة "سويوز إم إس-14"، ونجحت المركبة بالالتحام بالمحطة بعد 5 أيام، ليدخل هذا الروبوت المحطة وينجح في الاختبارات التي خضع لها هناك، ويعود بعدها إلى الأرض في 7 سبتمبر 2019.

المصدر: تاس