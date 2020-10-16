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البدء بتجميع المعدات التقنية لإطلاق صواريخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي

الفضاء

البدء بتجميع المعدات التقنية لإطلاق صواريخ
Sputnik igor agenko
صورة أرشيفية لإحدى منصات إطلاق الصواريخ في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
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أعلنت الخدمة الصحفية لمطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي أن الخبراء في المطار بدأوا بتجميع المعدات التقنية اللازمة لإطلاق صواريخ "أنغارا".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأ تركيب المعدات التقنية في منصة الإطلاق الخاصة بصواريخ أنغارا بمطار فوستوتشني الفضائي، وبفضل الجهود المبذولة من قبل المركز الروسي لتجهيز البنى التحتية للمنشآت الفضائية وجهود مركز فوستوتشني الفضائي تم نقل خزانات الوقود من مواقع التخزين إلى المكان الذي ستثبت فيه عند منصة إطلاق الصواريخ".

وأشار البيان إلى أن الخزانات المذكورة والتي تعتبر جزءا من نظام تعبئة الوقود الخاص بالصواريخ الفضائية تزن 24 طنا وحجمها يبلغ 180 مترا مكعبا.

 و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

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ومنذ عام 2018 بدأت روسيا بتجهيز هذا المطار بمعدات ومنشآت جديدة لاستخدامه في إطلاق أنواع جديدة ومعدلة من صواريخ "أنغارا" الفضائية، وحتى اليوم تم تركيب 18 منظومة فيه مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: تاس

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