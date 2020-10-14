متى يستأنف مرصد LIGO عمله من جديد؟

أعلن، باري باريش، مؤسس مشروع مرصد LIGO المخصص لدراسة موجات الجاذبية الفضائية أن المرصد سيستأنف عمله العام القادم.

وفي مقابلة صحفية قال باريش: "المرصد سيستأنف عمله العام القادم بعد 10 أشهر من التاريخ الذي خططنا له سابقا، التأخير سببه الظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا، اضطررنا لإيقاف تشغيل أجهزة الاستشعار في المرصد قبل شهر من الموعد الذي كان مخططا له أيضا بسبب انتشار الوباء وعدم إمكانية عمل الكوادر الكافية لتشغيل المرصد بكامل طاقته".

وأضاف "سابقا كان إيقاف معدات المرصد عن العمل لفترة يساعد المهندسين والخبراء على تحسين قدرات المرصد، والآن هذا الأمر مهم أيضا، وخصوصا في زمن الوباء حين لم يتمكن المهندسون من تحديث المعدات بالسرعة المطلوبة.. من الصعب علينا الآن أن نتنبأ كيف ستؤثر التدابير الوقائية لمنع انتشار الوباء على سير عملية تطوير المعدات، نتوقع أن عملية استئناف عمل المرصد قد تؤجل بضعة أشهر، ونأمل أن يعود لعمله الصيف القادم".

تم بناء مرصد LIGO لرصد ظواهر الجاذبية الفضائية عام 2002 في الولايات المتحدة وفقا لمشروع طوره، كيب ثورن، وروينر فايس، وباري باريش، الحائزون جوائز نوبل، ولم يتمكن المرصد في السنوات الأولى من تحقيق الهدف المرجو منه فخضع لعمليات تطوير وتحديث لتقنياته.

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وفي سبتمبر 2015 وبعد تحديث المرصد وإعادة تشغيله، تمكن من رصد موجات للجاذبية في زوج من الثقوب السوداء المتصادمة التي كانت كتلتها أثقل بـ 53 مرة من كتلة الشمس.

المصدر: فيستي