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سيارة إيلون ماسك تحلق بالقرب من المريخ

الفضاء

سيارة إيلون ماسك تحلق بالقرب من المريخ
Globallookpress SpaceX/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلن جوناثان ماكدويل، الخبير الأمريكي بالملاحة الفضائية، أن سيارة Tesla Roadster العائدة لشركة سبيس إكس، التي أطلقت إلى الفضاء عام 2018 حلقت على بعد 7 ملايين كيلومتر من المريخ.

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ويذكر أن هذه السيارة كانت قد أطلقت إلى الفضاء في شهر فبراير عام 2018 بواسطة أول صاروخ نقل ثقيل من نوع فالكون (Falcon-Heavy). وقد بقيت السيارة مع الدمية مربوطة إلى المرحلة الثانية من الصاروخ، التي تحلق في مدار حول الشمس.

ويشير الخبير الأمريكي على موقعه في شبكة "تويتر"، إلى أنه وفقا لحساباته حلقت السيارة على بعد 7.41 مليون كيلومتر من المريخ في الساعة 9.25 بتوقيت موسكو يوم 7 أكتوبر الجاري. وهذه المسافة هي أقصر مسافة يمكن أن تقترب منها سيارة تيسلا رودستر من الكوكب الأحمر.

وكان ماسك قد أعلن سابقا، أنه ينوي إرسال مليون إنسان إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2050. وأن شركة سبيس إكس التي يمتلكها تصمم منظومة نقل تتكون من صواريخ نقل من نوع Super Heavy قابلة لإعادة الاستخدام ومركبات فضائية من نوع ستارشيب ( Starship). وتسمح هذه المنظومة بنقل الأقمار الصناعية والناس والبضائع إلى المريخ.

المصدر: نوفوستي

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