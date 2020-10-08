روسيا تطلق مكوكها الفضائي نهاية عام 2023

سيقوم مكوك "أوريول" الروسي الواعد بأول تحليق فضائي غير مأهول له نهاية عام 2023 من مطار "فوستوتشني" بشرق روسيا.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به يوم 7 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال إن " العمل على تصميم وتصنيع مكوك "أوريول" يجري على قدم وساق ويجب أن يتوج بإطلاقه الاختباري الأول في نوفمبر أو ديسمبر عام 2023. وإنه غير مخصص للعمل في مدار الأرض المنخفض".

وأوضح قائلا:" لدينا مركبة "سويوز" التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض على مدى 10 أعوام على الأقل. أما المكوك لا يخصص للقيام برحلات فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية، إذ أنه لن يستخدم في مدار الأرض المنخفض".

ومضى قائلا إن "أوريول هو مكوك مماثل لمكوك "أوريون" الفضائي الأمريكي. وإنه مخصص للعمل خارج الحقل المغناطيسي للأرض في ظروف الضغط الإشعاعي الفائق. ويسمح تصميمه بالعودة إلى الأرض ليس بسرعة فضائية أولى (نحو 8 كيلومترات في الثانية) بل بسرعة فضائية ثانية (نحو 13 كيلومترا في الثانية) ويحدث ذلك عند القيام برحلات فضائية إلى القمر وكواكب أخرى ذهابا وإيابا.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" تعتزم إطلاق مكوك "أوريول" المأهول إلى القمر بحلول عام 2028.

المصدر: تاس