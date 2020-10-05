روسيا بصدد إنشاء محطة مدارية جديدة

ستضم المحطة الفضائية الروسية الجديدة قطاعا سياحيا يتسع لـ4 سياح فضائيين.

أعلن ذلك النائب الأول لشركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية، فلاديمير سولوفيوف.

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وقال في خطاب ألقاه في مؤتمر " أيام العلم الفضائي" إن المحطة الفضائية الروسية المستقبلية ستضم 5 قطاعات وهي القطاع الأساسي، قطاع الإنتاج، قطاع الإمداد والتموين، قطاع صيانة الأجهزة الفضائية وتجميعها والقطاع السياحي الخاص المجهز بنافذتين كبيرتين وكل ما يلزم للرحلة الفضائية السياحية، بما فيها شبكة "واي فاي" للإنترنت الفضائي.

وكشف، سولوفيوف، في المؤتمر عن مجسم للمحطة الفضائية الجديدة وأوضح أنها تشبه محطة "مير" السوفيتية التي سبقت المحطة الفضائية الدولية والتي تم إغراقها في المحيط الأطلسي عام 2001.

وأضاف أن كل القطاعات سيتم إطلاقها بواسطة صاروخ " أنغارا – آ5" من مطاري" بليسيتسك" و"فوستوتشني". ويتوقع أن تصنع قطاعات المحطة الجديدة على أساس قطاع الطاقة العلمي للمحطة الفضائية الدولية والذي لم يتم إطلاقه بعد.

وجاء في الخطاب أنه يتوقع أن يلتحم بالمحطة الجديدة قطاع سادس غير ثابت وهو مختبر فضائي سيتم إطلاقه بواسطة "صاروخ ٍويوز – 2.1بي" من مطاري" بليسيتسك" أو "فوستوتشني" الفضائيين.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين كان قد أعلن في مايو الماضي أن روسيا يجب أن تباشر قريبا بإنشاء محطة فضائية جديدة. فيما لم يقرر بعد ما إذا كانت تلك المحطة مأهولة أو غير مأهولة. وقال إن المحطة الفضائية الدولية لا تعيش أكثر من 7 – 10 أعوام حيث تشيخ أجزاؤها.

المصدر: تاس