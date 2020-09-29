"روسكوسموس": تعلن عن تسرب للهواء في محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، عن تسرب للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية، مؤكدة أن ذلك "لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأمريكي" بالمحطة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن المدير التنفيذي لـ"روسكوسموس" سيرغي كريكاليف قوله، إن "التسرب سجل في قطاع واحد بوحدة الخدمة"، مشيرا إلى أن "الطاقم المكون من رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، يعتزم وقف التسرب في الأيام المقبلة".

وأضاف، أنه "ربما يتم تزويد المحطة بالمزيد من الهواء".

المصدر: "رويترز"