إثيوبيا تطلق قمرا صناعيا ثانيا

ستطلق إثيوبيا في 20 ديسمبر المقبل قمرا صناعيا ثانيا لها.

أعلن ذلك رئيس المعهد الإثيوبي للعلم الفضائي والتكنولوجيا، سليمان بيلاي في حديث أدلى به لصحيفة The East African الكينية.

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وقال إن الغاية الرئيسة من القمر الصناعي ET-SMART-RSS هي التنبؤ عن الفيضانات بالمنطقة. وأوكلت إلى القمر الصناعي كذلك مهمة الأرصاد الزراعية.

يذكر أن إثيوبيا أطلقت أول قمر صناعي لها في ديسمبر عام 2019 بمساعدة الصين. أما القمر الصناعي الثاني فتم تصنيعه بالتعاون مع الخبراء الصينيين أيضا. وسيطلق من مطار فضائي بمحافظة شانسي بشمال الصين.

وقال، بيلاي، إن القمر الصناعي الأول لا يغطي أراضي إثيوبيا كلها. أما القمر الصناعي الثاني فسينجز تلك المهمة.

وقال إن "بلادنا ستطلق على مدى 10 أعوام قادمة 7 أقمار صناعية، بما في ذلك قمر صناعي للاتصالات سيطلق عام 2021. وستنتج الأقمار الصناعية في إثيوبيا بعد أن ننشئ مركزا وطنيا خاصا بتجميع الأقمار الصناعية حيث سيعمل الخبراء الأجانب في مصلحة برنامجنا الفضائي".

المصدر: تاس