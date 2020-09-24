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سفير إثيوبيا الجديد في مصر: أسعى لخلق المزيد من التفاهم بين البلدين

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سفير إثيوبيا الجديد في مصر: أسعى لخلق المزيد من التفاهم بين البلدين
Reuters /FW1F/mark heinrich
سد النهضة الإثيوبي
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قال السفير الإثيوبي الجديد لدى القاهرة ماركوس تيكلي، إن دوره كدبلوماسي في المرحلة القادمة يتمثل في السعي إلى خلق المزيد من التفاهم بين مصر وإثيوبيا.

وأوضح خلال حديثه مع وسائل إعلام مصرية أنه يسعى لتغيير التصورات الخاطئة لدى الشعبين تدريجيا، ما يعمل على دعم العلاقات وتسهيل المفاوضات حول سد النهضة، كما يرسخ التفاهم المتبادل ويدعم الثقة بين الشعبين.

وأشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة تركز على مسائل تقنية تتفاوض حولها اللجان الفنية، مضيفا أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون التي لا تمضي قدما بسبب المفاوضات.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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