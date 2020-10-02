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خبير يكشف مقاس "الثقب" المحتمل للتسرب في وحدة زفيزدا" الروسية

الفضاء

خبير يكشف مقاس
Roscosmos
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن فلاديمير سولوفيوف، مدير إدارة تحليق القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية، أن مقاس "الثقب" أو "الشق" هو 0.6-0.8 ملم.

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وقال سولوفيوف، خلال حديثه إلى طاقم المحطة الفضائية، الذي بثته ناسا على الهواء مباشرة، "تبلغ مساحة الثقب الذي يتسرب منه الهواء 0.2 ملليمتر مربع، وهذا يتوافق مع مقاس ثقب أو شق يتراوح بين 0.6 و0.8 ملم".

واشار الخبير في حديثه، إلى أنه عندما كان رائد الفضاء، يضطر إلى "ترميم ثقوب مختلفة" في المحطة الفضائية "ساليوت 7" مع أن حجمها كان أكبر من الموجودة في المحطة الفضائية الدولية.

وأضاف، وفقا لتلك التجربة، يعتقد الخبراء، أنه ينبغي البحث عن مكان التسرب في منطقة تكثف بخار الماء.

المصدر: نوفوستي

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