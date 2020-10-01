خبير يقيم حالة تسرب الهواء في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية

أعلن إيفان مويسييف، رئيس معهد السياسة الفضائية، أن رواد الفضاء قد يضطرون للخروج إلى الفضاء المكشوف، لإصلاح مكان تسرب الهواء من القطاع الروسي، في حال تعذر إصلاحه من الداخل.



وقال مويسييف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من الأفضل إصلاح مثل هذه الأشياء من الداخل، لأنه يكفي وضع سدادة على الثقب لتثبت تحت تأثير الضغط، وتنتهي المشكلة".

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ويضيف، ولكن قد يكون هذا الثقب في مكان يتطلب الوصول إليه "تفكيك العديد من المعدات والأجهزة. لذلك نظريا يجب الخروج إلى الفضاء المكشوف، مع أن هذا غير محبذ".

ووفقا للخبير، تشير طبيعة تسرب الهواء، إلى وجود خلل في رص أحد الصمامات، ما يسبب زيادة سرعة تسرب الهواء تدريجيا. أي أن هذا "الثقب" يتوسع ببطء. لذلك يجب إيجاد هذا المكان وإزالة الخلل وكل شيء سيكون على ما يرام.

ومن جانب آخر أعلن ممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن طاقم المحطة الفضائية الدولية نجح في تقليص منطقة البحث عن مكان تسرب الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، إلى قسم واحد فقط.

وأضاف موضحا، تتكون وحدة "زفيزدا" من أربعة أقسام، ثلاثة منها معزولة عن بعضها - وهي القسم الانتقالي وقسم العمل وكابينية بينية، والقسم الرابع فيه محركات الوحدة.

وأشار المتحدث، إلى أن عملية البحث عن مكان تسرب الهواء تجري باستخدام جهاز كشف فوق صوتي.

المصدر: نوفوستي