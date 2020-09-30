الكشف عن سر تسرب الهواء في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، عن اكتشاف مكان تسرب الهواء وسوف يتم إصلاحه خلال الأيام المقبلة.

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وأشار المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى احتمال أن يكون تسرب الهواء في وحدة الخدمة "زفيزدا" في القطاع الروسي، المحتوية على الأجهزة والمعدات العلمية، والآن يجري البحث عن المكان لإصلاحه.

وقال، "وقد تم تسجيل انخفاض في ضغط جو المحطة بمقدار ملليمتر واحد خلال ثماني ساعات. وهذا الأمر لا يشكل خطورة على حياة طاقم المحطة ولا يمنع استمرار تحليق المحطة الفضائية الدولية وهي مأهولة".

وأضاف، قريبا جدا سيتم "تحديد سبب انخفاض الضغط وإزالته". وإذا لم يتمكن الطاقم من إصلاح الخلل ووقف تسرب الهواء خلال فترة طويلة، فسوف ينقل لهم الهواء من الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال سنتين التي يكتشف فيها تسرب الهواء من القطاع الروسي، حيث عثر في عام 2018 على ثقب صغير من صنع الإنسان، في المركبة"سويوز إم إس-09"، ولم يحدد سبب ظهوره إلى الآن.

المصدر: نوفوستي