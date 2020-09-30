إزاحة الستار عن تمثال يوري غاغارين في وكالة الفضاء المصرية

أقيمت في مصر الثلاثاء 29 سبتمبر مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي البرونزي لأول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين.

وقد نصب التمثال في وكالة الفضاء المصرية بضواحي القاهرة.

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وشارك في مراسم إزاحة الستار عن التمثال سفير روسيا في مصر، غيورغي بوريسينكو، ورئيس وكالة الفضاء المصرية محمد القوصي وعلماء وفنانون مصريون ودبلوماسيون روس وصحفيون.

يذكر أنه تم إعداد المشروع من قبل المركز الروسي للثقافة والعلم في القاهرة بالتعاون مع المؤسسة الدولية "حوار الحضارات" ووكالة الفضاء المصرية. وذلك في إطار مهرجان "عام التعاون بين روسيا وجمهورية مصر العربية في المجال الإنساني".

وقد تولى النحات الروسي، أليكسي ليونوف، نحت تمثال رائد الفضاء السوفيتي.

وتضمنت الفعالية كذلك عرض الفيلم الوثائقي باللغة العربية عن زيارة يوري غاغارين لمصر وإقامة معرض الصور الفوتوغرافية عن إنجازات الفضاء السوفيتي والروسي.

وقال سفير روسيا في مصر، غيورغي بوريسينكو، في كلمة ألقاها في مراسم إزاحة الستار عن التمثال إن يوري غاغارين حقق رحلته الفضائية التاريخية منذ 60 عاما تقريبا حيث شق طريقا إلى الفضاء للبشرية أجمع. وقد زار يوري غاغارين عام 1962 مصر حيث منح وسام " قلادة النيل". وإننا نشكر الشعب المصري الذي يحتفظ بذكريات طيبة عن يوري غاغارين وعهد الشراكة الوثيقة بين بلدينا. ولا تزال روسيا ومصر اليوم تطوران التعاون الوثيق بينهما وعلى الصعيد العالمي. وآمل بأن يصبح تمثال يوري غاغارين في مصر رمزا آخر للصداقة بين الشعبين الروسي والمصري".

يذكر أن تمثال يوري غاغارين كان يفترض أن يدشن في عيد الفضاء 12 أبريل الماضي. إلا أن انتشار جائحة "كوفيد – 19" أجبر منظمي الفعالية على تأجيلها إلى نهاية سبتمبر.

المصدر: تاس