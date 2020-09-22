مصر تنصب تمثالا لرائد الفضاء غاغارين قريبا

أعلنت وكالات إعلام أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، وسفير روسيا لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، سيزيحان الستار عن تمثال لرائد الفضاء السوفيتي، يوري غاغارين.

وتبعا لموقع "بوابة الأهرام" فإن إزاحة الستار عن التمثال المذكور ستتم يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، بتمام الساعة 12 ظهرا، في إطار احتفال سيقام بمقر وكالة الفضاء المصرية في منطقة التجمع الخامس.

وفي تصريح حول الموضوع قال مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، أليكسي تيفانيان: "إن إزاحة الستار عن التمثال الذي صممه الفنان الروسي أليكسي ليونوف، يأتي في إطار مبادرة من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، وبالتعاون مع الصندوق الروسي الخيري الدولي، الذي يعمل تحت شعار (حوار الثقافات–عالم واحد)".

وأشار تيفانيان إلى أن "التمثال إهداء من الحكومة الروسية للحكومة المصرية، في إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام (مصر– روسيا) الذي جاء بمبادرة من الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وكذلك في إطار التعاون المصري الروسي المستمر في مجال الفضاء".

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ويعتبر يوري غاغارين الذي ولد في 9 مارس عام 1934 بروسيا، أول إنسان تمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض، حيث قام بهذه المهمة التاريخية على متن المركبة السوفيتية "فوستوك-1" في 12 أبريل عام 1961.

المصدر: وكالات مصرية