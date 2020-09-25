 
مباشر

شركة Blue Origin تؤجل اختبارات مركبتها الفضائية

الفضاء

شركة Blue Origin تؤجل اختبارات مركبتها الفضائية
Reuters smc/ijd
مركبة New Shepard الفضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osx4

أعلنت شركة Blue Origin التي أسسها الملياردير الأمريكي الشهير، جيف بيزوس، عن تأجيل اختباراتها لمركبة New Shepard الفضائية.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري "لقد اكتشفنا مشكلات محتملة في أنظمة الطاقة قبل بدء الاختبار لذا أوقفنا إطلاق المركبة الذي كان مقررا اليوم.. الموعد القادم لاختبار المركبة سيعلن عنه لاحقا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية الاختبار التي تم تأجيلها كان الهدف منها التحقق من آلية عمل المعدات التابعة لناسا والتي ستضمن عملية اقتراب المركبة المذكورة من القمر.

وكان خبراء في شركة Blue Origin قد أشاروا في وقت سابق إلى أن هذه الاختبارات ستعطيهم فرصة ليتحققوا من آلية تفاعل أجهزة الاستشعار مع الكمبيوترات أثناء تحديد إحداثيات المركبة وتحديد سرعة اقترابها من أسطح الهبوط.

وصممت Blue Origin هذه المركبة على شكل كبسولة فضائية لتكون متعددة الاستخدام، لتنقل 6 ركاب في رحلات فضائية إلى مدارات الأرض، وتطلق باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستعمال أيضا.

إقرأ المزيد
روسيا تخطط لإطلاق دفعة جديدة من روادها إلى المحطة الفضائية الدولية
روسيا تخطط لإطلاق دفعة جديدة من روادها إلى المحطة الفضائية الدولية

وبدأت في اختبارها لأول مرة عام 2015، وخلال الاختبارات الأخيرة نجحت الشركة بإيصالها إلى ارتفاع 104.5 كلم عن سطح الأرض، لتهبط المركبة بعدها إلى الأرض بواسطة المظلات.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا