شركة Blue Origin تؤجل اختبارات مركبتها الفضائية

أعلنت شركة Blue Origin التي أسسها الملياردير الأمريكي الشهير، جيف بيزوس، عن تأجيل اختباراتها لمركبة New Shepard الفضائية.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري "لقد اكتشفنا مشكلات محتملة في أنظمة الطاقة قبل بدء الاختبار لذا أوقفنا إطلاق المركبة الذي كان مقررا اليوم.. الموعد القادم لاختبار المركبة سيعلن عنه لاحقا".

We’ve detected a potential issue with the power supply to the experiments. Launch is scrubbed for today. New launch target forthcoming. — Blue Origin (@blueorigin) September 24, 2020

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن عملية الاختبار التي تم تأجيلها كان الهدف منها التحقق من آلية عمل المعدات التابعة لناسا والتي ستضمن عملية اقتراب المركبة المذكورة من القمر.

وكان خبراء في شركة Blue Origin قد أشاروا في وقت سابق إلى أن هذه الاختبارات ستعطيهم فرصة ليتحققوا من آلية تفاعل أجهزة الاستشعار مع الكمبيوترات أثناء تحديد إحداثيات المركبة وتحديد سرعة اقترابها من أسطح الهبوط.

وصممت Blue Origin هذه المركبة على شكل كبسولة فضائية لتكون متعددة الاستخدام، لتنقل 6 ركاب في رحلات فضائية إلى مدارات الأرض، وتطلق باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستعمال أيضا.

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وبدأت في اختبارها لأول مرة عام 2015، وخلال الاختبارات الأخيرة نجحت الشركة بإيصالها إلى ارتفاع 104.5 كلم عن سطح الأرض، لتهبط المركبة بعدها إلى الأرض بواسطة المظلات.

المصدر: فيستي