اكتشاف كوكب خارجي شبيه بالأرض

اكتشف علماء الفلك كوكبا خارجيا شبيها بكوكب الأرض وتمتد دورته الكاملة حول نجمه 3.14 يوما فقط. لذلك أطلق عليه العلماء "الكوكب- باي".

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وتفيد مجلة The Astronomical Journal، بأن العلماء أطلقوا على هذا الكوكب رسميا اسم K2-315b ، الذي اكتشفه تلسكوب كيبلر عام 2017 خلال بعثة К2. ويعمل الباحثون حاليا على تحديد جميع مؤشراته بواسطة منظومة SPECULOOS المتكونة من خمسة تلسكوبات، 4 في مرصد بارانال بتشيلي وتلسكوب في مرصد تيد في جزيرة تينيريفي.

ووفقا لتقديرات العلماء، يبلغ نصف قطر هذا الكوكب الخارجي 0.95 من نصف قطر الأرض وحجم نجم EPIC 249631677 الذي يدور حوله يعادل تقريبا خمس حجم الشمس. ويتحرك هذا الكوكب بسرعة 81 كيلومترا في الثانية وتمتد دورته حول النجم 3.14 يوما، ولم يحدد العلماء كتلته.

ويعتقد العلماء، أنه على الرغم من أن الكوكب شبيه بالأرض، إلا أن الحياة عليه بالكاد ممكنة، بسبب قربه من النجم الأم، حيث ستكون درجة الحرارة على سطحه 177 درجة مئوية. ولكنهم لا يستبعدون أن يكون جو الكوكب ملائما للحياة. ويأملون بمساعدة تلسكوب جيمس ويب، توضيح هذه المسألة مستقبلا.

المصدر: نوفوستي