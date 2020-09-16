قاطرة فضائية نووية روسية تطلق عام 2030 إلى المشتري

ستوقع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية نهاية العام الجاري اتفاقية تصميم قاطرة "نوكلون" الفضائية المزودة بمحرك نووي.

وصرح المدير التنفيذي في المؤسسة لشؤون المشاريع المستقبلية الواعدة، ألكسندر بلوشينكو، في حديث أدلى به يوم 15 سبتمبر لوكالة "تاس" الروسية أن القاطرة ستقوم عام 2030 برحلة فضائية طويلة الأمد إلى أحد أقمار المشتري.

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وأوضح أن قاطرة " نوكلون" الفضائية النووية ستستخدم لتحقيق رحلات فضائية إلى كواكب أخرى. أما أول رحلة لها فتنقسم إلى 3 مراحل. وستلتحم القاطرة أولا بمركبة فضائية بطريقها إلى القمر حيث ستقوم بسبر سطحه وستطلق مسبارا يدور في مدار القمر.

ثم تستهدف القاطرة النووية والمركبة الملتحمة بها إلى الزهرة حيث يتم تزويد القاطرة بغاز الزنون. وسينفصل في مدار الزهرة عن القاطرة مسبار آخر خاص بدراسة الغلاف الجوي للكوكب. أما القاطرة فتحقق المرحلة الثالثة لبعثتها وهي دراسة أحد أقمار المشتري.

وقال، بلوشينكو، إن القاطرة النووية عبارة عن مركبة نقل وطاقة تنحصر مهمتها في توليد الطاقة باستخدام مفاعل نووي ينصب على متنها وينتج لمدة طويلة الطاقة النووية التي تقدر بالميغاواط ، ما يمكنها من نقل حمولات مفيدة مختلفة.

وعلى سبيل المقارنة فإن البطاريات الشمسية المنصوبة على متن المحطة الفضائية الدولية تولد 65 كيلوواطا من الطاقة فقط.

المصدر: تاس