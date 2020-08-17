ناسا تشارك صورة لتألق المشتري وزحل ما وراء "العرش الغريب"!

أصدرت ناسا صورة مذهلة لكوكبي المشتري وزحل يتألقان ما وراء "صخرة العرش الغريبة" في نيو مكسيكو.

والتقط المصور مارسين زاجيك، الصورة المذهلة، حيث مُيّزت كصورة اليوم الفلكية لوكالة ناسا.

NASA/Marcin Zając

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وأوضحت ناسا: "هذا الشهر، بعد غروب الشمس، يكون الثنائي الكوكبي اللامع بارزا جدا باتجاه الجنوب الشرقي. والآن، قد لا تشتمل رؤيتك لأكبر كواكب مجموعتنا الشمسية على النطاق المركزي المذهل لمجرة درب التبانة عبر الخلفية، ولكن ينبغي أن تكون ملفتة للنظر على أي حال".

وتتميز الصورة بأنها عبارة عن مزيج من اللقطات الأمامية والخلفية المتتالية، التي التُقطت في أواخر مايو في Ah-Sh-Sle-Pay Wilderness في حوض سان خوان، نيو مكسيكو.

وأضافت ناسا: "يبلغ ارتفاع البرج الصخري، الذي يطلق عليه اسم" العرش الفضائي الغريب" بشكل غير رسمي، زهاء 3 أمتار". وسيظل زحل والمشتري مرئيين معا بعد غروب الشمس لعدة أشهر.

وتأتي هذه الصورة المذهلة بعد وقت قصير من عرض ناسا لصورة جميلة للمذنب "نيووايز"، التقطها المصور جاريك أوزيوا.

المصدر: ميرور