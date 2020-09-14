روسيا تدعو إلى عقد اتفاقية الحد من عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض

لن تقوم المحطة الفضائية الدولية بمناورة من شأنها تفادي الاصطدام بقمر صناعي أمريكي معطل، إذ أنه لا يشكل خطورة عليها.

أعلن ذلك ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية في حديث أدلى به يوم 13 سبتمبر لوكالة "نوفوستي.

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وقال إن نظام الإنذار الأمريكي عن الحوادث الفضائية كان قد أعلن في وقت سابق أن القمر الصناعي الأمريكي غير العامل BRICSat-2 لا يشكل أية خطورة على المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية أطلقت القمر الصناعي الأمريكي التجريبي الصغير للاتصالات من طراز BRICSat-2 إلى مدار الأرض عام 2019 بواسطة صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة "سبيس إكس" ليعمل في مصلحة البحرية الأمريكية.

في هذا السياق فإن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دعت إلى الحد من عدد الأقمار الصناعية صغيرة الحجم المحلقة في المدار الأرض المنخفض أو إعداد جدول زمني لتحليقها بعد إعلانها عن عدم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية التي هددها القمر الصناعي الأمريكي.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" يخطط لإطلاق 11 ألف قمر صناعي للإنترنت السريع والاتصال، ما سيشكل مصاعب في عمل المحطة الفضائية الدولية وغيرها من المحطات والمركبات الفضائية.

المصدر: تاس