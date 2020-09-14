ماسك يتحدث عن نموذج جديد لمركبة المريخ

أعلن إيلون ماسك، أن شركة سبيس إكس الأمريكية تستعد لاختبار نموذج للمركبة الفضائية ستارشيب.

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ووفقا لماسك، سيزود نموذج المركبة SN8 Starship ، برأس إنسيابي وزعانف للحفاظ على توازنه، وسيكون جاهزا في غضون أسبوع تقريبا.

وأشار ماسك على موقعه في "تويتر" إلى أنه، "بعد ذلك سيجري الاختبار الناري الثابت، والتحليق على ارتفاع 60 ألف قدم (18.3 ألف متر تقريبا) والعودة إلى الأرض، وفي جميع الأحوال ستكون الانطباعات مضمونة".

ويذكر أنه في بداية شهر سبتمبر الجاري، اختبر بنجاح نموذج المركبة من دون رأس إنسيابية وبمحرك واحد، حيث ارتفع إلى 150 مترا فوق سطح الأرض. أما النموذج الجديد فسوف يزود بثلاثة محركات.

والمركبة الفضائية المكوكية Starship هي من إنتاج شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك، مخصصة للرحلات الفضائية البعيدة.

المصدر: نوفوستي