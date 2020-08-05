مركبة ستارشيب الفضائية تجتاز أول اختبار (فيديو)

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، عن اجتياز النموذج الأولي لمركبة Starship الفضائية عن أول تحليق تجريبي تم بنجاح.

إقرأ المزيد



ويفيد موقع space.com، المختص بشؤون الفضاء، بأن التجربة بدأت في الساعة 18.57 مساء يوم الثلاثاء 4 أغسطس بالتوقيت المحلي (الساعة 2.57 ليلا بتوقيت موسكو)، في قرية بوكا-تشيكا بولاية تكساس.

وقد ارتفعت المركبة ستارشيب من دون طاقم خلال هذه التجربة إلى ارتفاع 150 متر فوق سطح الأرض، ومن ثم هبطت بعد تحليق تجريبي لفترة قصيرة. وبعد هذه التجربة، كتب إيلون ماسك في "تويتر" تغريدة، جاء فيها "يبدو أن إمكانية الرحلة إلى المريخ واقعية".

ويذكر أن الاختبارات السابقة باستثناء اختبار Starhopper الأول، كانت فاشلة، ففي نهاية شهر مايو الماضي انفجر SN4 Starship نتيجة تسرب الوقود. وفي شهر أبريل انفجر النموذج Starship SN3 خلال ضخ النتروجين السائل، ووفقا لماسك، كان العامل البشري سبب هذا الانفجار.وفي شهر فبراير انفجر Starship SN1 ايضا لنفس السبب. وتحطم النموذج الأولي Starship Mk1 في شهر نوفمبر 2019 خلال عملية ضخ النتروجين السائل.

ويذكر أن شركة سبيس إكس، تعمل على ابتكار منظومة نقل تتكون من صواريخ النقل الثقيلة متعددة الاستخدام والمركبة Starship. هذه المنظومة ستسمح بنقل الأقمار الصناعية ورواد الفضاء والحمولات، ليس فقط إلى المدارات القريبة من الأرض، بل وإلى القمر والمريخ أيضا.

وسوف تطلق صواريخ هذه المنظومة وفقا لتحديد مركز كينيدي الفضائي، من مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا، والهبوط في المطار الفضائي في قرية بوكا-تشيكا بولابة تكساس.

المصدر: نوفوستي

