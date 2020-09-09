ناسا تكشف عن كنز دفين من الكون العظيم حولنا (صور)

أصدرت وكالة ناسا كنزا دفينا من الصور التي التقطها أحد أقوى تلسكوباتها الفضائية، يتضمن لقطات مذهلة من النجوم المتفجرة ومجموعات المجرات البعيدة.

والتُقطت مجموعة الصور، التي نُشرت على موقع ناسا الإلكتروني الأسبوع الماضي، على مدى عدة عقود بواسطة مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية.

#News: Observing different types of light, from radio waves to gamma rays, is crucial to gaining a better understanding of objects in #space. New images showcase the combination of data from telescopes that explore different wavelengths of light: https://t.co/apiyNfjnkRpic.twitter.com/TULElZYuHo — Chandra Observatory (@chandraxray) September 2, 2020

وأُطلق التلسكوب في عام 1999 ويدور حول الأرض على مسافة تصل إلى 65000 ميل (105000 كم).

NASA/CXC/SAO, NASA/STScI, NASA/JPL-Caltech/SSC, ESO/NAOJ/NRAO, NRAO/AUI/NSF, NASA/CXC/SAO/PSU, and NASA/ESA

وتقول ناسا على مواقعها الإلكترونية: "في العقدين الماضيين، قام "تشاندرا" باكتشافات عميقة. وساهم التلسكوب بمعلومات لا تقدر بثمن حول الكون والأشياء العجيبة بداخله".

ونشرت ناسا مجموعة شملت 6 من أفضل صور "تشاندرا"، في 3 سبتمبر.

وتُظهر إحدى الصور "سديما كوكبيا" - العملية التي يمر بها النجم عندما ينفد الوقود ويتقلص اللب بسرعة.

ويتوقع علماء الفلك أن شمسنا ستختبر هذا الحدث، في نحو 5 مليارات سنة.

إقرأ المزيد

وهناك لقطة أخرى تفصيلية عن مجموعة مجرات Abell 2744، وهي واحدة من أكبر الأجسام في الكون مرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية.

ويقول علماء وكالة ناسا، إن "إيتا كارينا"، وهو نجم في مجرة ​​درب التبانة، يمكن أن يكون نجم مجرتنا التالي الذي يتحول إلى مستعر أعظم.

وقالت ناسا إنها أصدرت المجموعة، لعرض كيف يمكن للتلسكوبات المختلفة أن تسلط الضوء على بعض أكثر مشاهد الكون روعة.

وأضافت: "يقدم هذا التجميع أمثلة لصور مأخوذة من بعثات وتلسكوبات مختلفة، دُمجت لفهم علم الكون بشكل أفضل".

وكل من هذه الصور تحتوي على بيانات من مرصد "تشاندرا" للأشعة السينية، التابع لوكالة ناسا، بالإضافة إلى تلسكوبات أخرى.

وساعد التلسكوب في تحقيق اكتشافات خارقة حول دورات حياة النجوم والثقوب السوداء.

وكان من المفترض أن تستمر مهمة "تشاندرا" لمدة 5 سنوات فقط، ولكنه ما يزال قويا بعد أكثر من عقدين على إطلاقه.

المصدر: ذي صن