نتائج البحث عن حضارات خارجية في كوكبة الشراع

ضمن مشروع البحث عن إشارات بشرية في الفضاء، أجرى تلسكوب MWA الأسترالي مسحا لمنطقة في السماء تحتوي على أكثر من 10 ملايين نجم.



وتفيد مجلة Publicationsof the Astronomical Society of Australia، يعتبر هذا المسح الأكبر في التاريخ، ولكن الباحثين يؤكدون على أنهم لم يعثروا حتى على تلميح بسيط لإشارات منبعثة من حضارة خارجية.

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وقد أجرى علماء الجمعية الوطنية للبحوث العلمية والتطبيقية في أستراليا ((CSIRO بالتعاون مع المركز الدولي لبحوث علم الفلك الراديوي بجامعة كيرتن (ICRAR)، مراقبة شاملة في منطقة كوكبة الشراع بالنصف الجنوبي من قبة السماء، حيث بلغت مساحة منطقة البحث 499.6 درجة مربعة، تضم 195 نجما مرئيا بالعين المجردة، ونحو 10 ملايين نجم يمكن رؤيتها باستخدام تلسكوب راديوي.

ولا يعتبر الباحثون عدم اكتشاف الإشارات نتيجة سلبية. بل قد تكون هناك حضارات، ولكنهم لم يكتشفوها بموجات الراديو FM المعتادة لنا.

ويقول تشينوا تريمبلاي، من CSIRO، "التلسكوب MWA فريد من نوعه في مجال الرؤية، حيث يسمح بمراقبة ملايين النجوم في وقت واحد. وقد راقبنا السماء حول كوكبة الشراع أوسع وأعمق من أي وقت مضى خلال 17 ساعة. ولكننا لم نكتشف أي إشارة تقنية، أو علامة لوجود حياة ذكية".

ويعتزم الباحثون الاستمرار في هذا المشروع، لأن كوكبة الشراع، ليست سوى قطعة صغيرة من مجرة درب التبانة التي تضم من 100 إلى 400 مليار نجم.

ويأمل الباحثون أن يساعد إدخال تلسكوبات راديوية جديدة ذات قوة أعلى مثل SKA (Square Kilometer Array) على كشف حتى أضعف الإشارات.

المصدر: نوفوستي