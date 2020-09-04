روسيا تنتج أخف حذاء في العالم

بدأت شركة "فارادي" الروسية بإنتاج أخف الأحذية في العالم ليرتديها رواد الفضاء الروس أثناء تدربهم على تحمل حالة انعدام الوزن.

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية:" إننا أعدنا أطقم الاحذية لرواد الفضاء على الأرض أثناء تدربهم على تحمل حالة انعدام الوزن وعلى متن المحطة الفضائية حيث يمارسون الرياضة. وهي أحذية خفيفة خاصة من شأنها تخفيف الضغط على رواد الفضاء وتخفيف وزن الحمولة التي تنقلها المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية، مع العلم أن كل غرام من الحمولة المفيدة له ثمن. وإنها تعد في الوقت الراهن أخف الأحذية في العالم.

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وأوضح الناطق أن هذا الحذاء كان يخصص أولا للرياضيين الذين يريدون تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف أنواع الرياضة.

ومضى قائلا إن رواد الفضاء لا يرتدون عادة أي حذاء في المحطة الفضائية الدولية. لكنهم بحاجة إلى أحذية رياضية أثناء ممارسة الرياضة.

يذكر أن شركة "فارادي" قد حصلت على ترخيص بممارسة العمل الإنتاجي المتعلق بالفضاء. وسبق لها أن أنتجت أزياء وبزات لرواد الفضاء وللمشاركين في تجربة SIRIUS التي تحاكي ظروف الرحلات الفضائية البعيدة.

المصدر: تاس