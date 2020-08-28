إطلاق طاقم روسي إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، لأول مرة في تاريخ المحطة الفضائية الدولية، من المحتمل إطلاق أول طاقم يتألف من رواد الفضاء الروس فقط في الربيع المقبل .

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وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يقترح أن يتألف الطاقم الذي ستحمله مركبة "سويوز إم إس-18" الفضائية المأهولة، من ثلاثة رواد فضاء روس -أولغا نوفيتسكايا، بيوتر دوبروف وأندريه بوريسينكو".

وتجدر الإشارة، إلى أن آخر طاقم تألف من رواد الفضاء الروس، سيرغي زاليتين وألكسندر كاليري انطلق على متن المركبة "سويوز تي إم-30" الفضائية المأهولة، إلى محطة "مير" الفضائية، كان في أبريل عام 2000 .

ووفقا للمصدر، يعود السبب في إرسال طاقم يتألف من رواد الفضاء الروس، يتعلق بوصول وحدة "ناوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يتطلب القيام بأعمال كثيرة بما فيها الخروج عدة مرات إلى الفضاء المكشوف، من أجل إدخالها الخدمة الفعلية في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي