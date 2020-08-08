وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية في طريقها إلى مطار "بايكونور"

يتوقع أن ترسل وحدة "ناؤوكا" الروسية الفضائية التي ستنضم إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل إلى مطار "بايكونور" الفضائي في 10 أغسطس.

وذلك بعد تأجيل موعد انتقالها إلى "بايكونور" من 7 إلى 10 أغسطس الجاري.

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وأكد ناطق باسم مؤسسة سكك الحديد الروسية جاهزية المؤسسة لنقل الوحدة الفضائية إلى المطار الفضائي يوم 10 أغسطس.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن وحدة "ناؤوكا" التي يتوقع إلى تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية قادرة على إنتاج الأكسيجين لـ6 رواد. كما بمقدورها استخراج الماء من البول.

جدير بالذكر أن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية يتضمن مرحاضا واحدا فقط. وسيتسلم الطاقم الروسي مع وصول وحدة "ناؤوكا" مرحاضا إضافيا وغرفة لرائد الفضاء الثالث وكذلك يدا آلية أوروبية الصنع سيستخدمها رواد الفضاء أثناء العمل خارج المحطة.

وعلاوة على ذلك فإن إمكانات القسم الروسي في المحطة الفضائية ستزداد مع وصول وحدة "ناؤوكا"، علما أن القسم الروسي في المحطة يستعد حاليا لاستضافة السياح الفضائيين.

المصدر: تاس