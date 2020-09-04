روسيا بصدد تصنيع أقمار صناعية شبحية

أجرت الشركات الروسية بحوثا علمية من شأنها استخدام طلاء في الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الفضائية يمتص الإشارات اللاسلكية ويزيد بذلك من تخفيها عن الرادارات.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "الدراسات الفضائية " الروسية. وأشار المقال إلى أن التجارب التي أجراها العلماء الروس ترمي إلى التأكد من قدرة مادة "في تي إم في – إس" الروسية الممتصة للإشارات اللاسلكية على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة جدا.

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وشارك في التجارب أخصائيون في معهد موسكو للطيران ومكتب "مارس" للتصاميم وشركة "راديوستريم".

وجاء على موقع الشركة الأخيرة أنها تعتبر جهة تتولى تصنيع وإنتاج وسائل التخفي عن الرادارات وتوريدها إلى مختلف أسلحة وصنوف القوات المسلحة بغية رفع قدرة النماذج الواعدة والمستقبلية من المعدات الحربية الروسية على التخفي عن الرادارات.

وجاء في الموقع بصورة خاصة أن المواد الممتصة الإشارات اللاسلكية تستخدم لمقاومة أجهزة التجسس الأجنبية وأنظمة توجيه الأسلحة فائقة الدقة.

واستطرد الموقع قائلا إن المعدات المموهة والمستخدمة للمواد الممتصة للإشارات اللاسلكية تختفي تماما من شاشات الرادارات، ما يمنع أجهزة التجسس من اكتشافها.

المصدر: نوفوستي