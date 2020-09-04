 
مباشر

روسيا بصدد تصنيع أقمار صناعية شبحية

الفضاء

روسيا بصدد تصنيع أقمار صناعية شبحية
luvida.livejournal.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/onrl

أجرت الشركات الروسية بحوثا علمية من شأنها استخدام طلاء في الأقمار الصناعية وغيرها من الأجهزة الفضائية يمتص الإشارات اللاسلكية ويزيد بذلك من تخفيها عن الرادارات.

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "الدراسات الفضائية " الروسية. وأشار المقال إلى أن التجارب التي أجراها العلماء الروس ترمي إلى التأكد من قدرة مادة "في تي إم في – إس" الروسية الممتصة للإشارات اللاسلكية على تحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة جدا.

إقرأ المزيد
روسيا تنهي اختبار رادار فوتوني للبحث عن طائرات شبحية
روسيا تنهي اختبار رادار فوتوني للبحث عن طائرات شبحية

وشارك في التجارب أخصائيون في معهد موسكو للطيران  ومكتب "مارس" للتصاميم  وشركة "راديوستريم".

وجاء على موقع الشركة الأخيرة أنها تعتبر جهة تتولى تصنيع وإنتاج وسائل التخفي عن الرادارات وتوريدها إلى مختلف أسلحة وصنوف القوات المسلحة بغية رفع قدرة النماذج الواعدة والمستقبلية من المعدات الحربية الروسية  على التخفي عن الرادارات.

وجاء في الموقع بصورة خاصة أن المواد الممتصة الإشارات اللاسلكية تستخدم لمقاومة أجهزة التجسس الأجنبية وأنظمة توجيه الأسلحة فائقة الدقة.

واستطرد الموقع قائلا إن المعدات المموهة والمستخدمة للمواد الممتصة للإشارات اللاسلكية تختفي تماما من شاشات الرادارات، ما يمنع أجهزة التجسس من اكتشافها.

 المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا