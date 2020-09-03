روسيا تطلق قمرا صناعيا أنغوليا ثانيا عام 2022

سيطلق القمر الصناعي "أنغوسات - 2" للاتصالات والذي يتم تصنيعه في مصلحة أنغولا في مارس عام 2022.

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صرح بذلك مدير عام شركة " ريشيتنيف" للأنظمة الفضائية المعلوماتية" نيقولاي تستويدوف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب تستويدوف فإن شركته تقوم بالوقت الراهن بإنتاج جسم القمر الصناعي حيث ستضع الأجهزة من تصنيع شركة " إيرباص" الأوروبية التي تكون الشركة الروسية على اتصال دائم بها.

وأوضح مدير عام الشركة الروسية أن جسم القمر الصناعي ومنصته سيتم تصنيعهما سريعا، إذ أن الشركة تستخدم المبتكرات السابقة التي استخدمت عند تصنيع القمر الصناعي الأنغولي الأول "أنغوسات – 1".

يذكر أن القمر الصناعي "أنغوسات-1" للاتصالات أطلق في 26 ديسمبر عام 2017 بواسطة صاروخ "زينيت" من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. إلا أن الاتصال به فقد يوم 27 ديسمبر بعد انفصال وحد التسريع عن الصاروخ. ولم تنجح كل المحاولات لاستعادة الاتصال به والتي استمرت لغاية يناير عام 2018.

وأفادت شركة "إينيرغيا" فيما بعد بأن روسيا وأنغولا اتفقتا على تصنيع القمر الصناعي "انغوسات – 2" للاتصالات الذي سيحل محل القمر الصناعي المفقود.

المصدر: تاس