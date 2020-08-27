أمريكا تؤجل إطلاق قمر صناعي استخباراتي

أعلنت شركة United Launch Alliance عن تأجيل إطلاق قمر صناعي تابع لإدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "ULA" كان من المفترض أن تطلق القمر الصناعي NROL-44 الذي سيعمل لخدمة إدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية اليوم الخميس بتمام الساعة 2:12 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (9:12 بتوقيت موسكو)، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وعلى متن صاروخ من نوع Delta IV، لكن عملية الإطلاق تأجلت لأسباب تقنية.

وأشار الموقع الإلكتروني التابع لشركة United Launch Alliance على الإنترنت إلى أن، لو مانجيري، المسؤول الرئيسي عن تنفيذ مهمة الإطلاق أعلن أنه أوقف العد التنازلي لإطلاق الصاروخ المذكور، وأن محاولة إطلاق أخرى من المحتمل أن تجرى خلال 24 ساعة من الموعد الذي كان محددا سابقا للإطلاق.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء اكتشفوا بعض المشكلات الفنية في إحدى محركات الصاروخ وتمت معالجتها، لكنهم واجهوا بعدها مشكلات أخرى في الحصول على البيانات من أنظمة الهوائيات.

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ولم تذكر أي معلومات تفصيلية حول قمر NROL-44 أو مهمته أو تكلفته كونه تابعا لإدراة الاستخبارات العسكرية الأمريكية التي تحاط بياناتها بالسرية.

المصدر: تاس