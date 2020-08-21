فلكي روسي من القرم يكتشف المذنب العاشر له

اكتشف عالم الفلك غير المحترف من القرم، غينادي بوريسوف، يوم 17 أغسطس الجاري مذنبا جديدا في المنظومة الشمسية .

وهو مذنب عاشر خلال أرصاده الفلكية. وصرح بذلك بوريسوف لوكالة "تاس" الروسية حيث أكد اكتشافه وأضاف أن المذنب واقع في كوكبة الحوذي ويمكن رصده في الخريف المقبل بواسطة تلسكوب عادي.

إقرأ المزيد

وقد أطلق على المذنب اسم "بوريسوف" نسبة إلى الفلكي الروسي.

يذكر أن الفلكي الروسي، غينادي بوريسوف اكتشف في أغسطس عام 2019 أول مذنب قادم إلى المنظومة الشمسية من نجوم أخرى. واكتشفه على حدود كوكبتي السرطان والوشق بواسطة تلسكوب مبتكر. أما أول مذنب له فاكتشفه بوريسوف عام 2013.

المصدر: تاس