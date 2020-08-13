اكتشاف مثير حول كويكب تسعى له ناسا في مهمة "الرحلة إلى عالم المعادن"!

ابتكر علماء يستخدمون حاسوبا عملاقا، نماذج حاسوبية ثنائية وثلاثية الأبعاد للكويكب المليء بالثقب Psyche، كاشفة عن أنه قد يكون النواة المعدنية لكوكب لم يتشكل.

وقبل مهمة ناسا لعام 2022 إلى Psyche، والتي أُطلق عليها اسم "الرحلة إلى عالم المعادن"، أراد الباحثون جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الكويكب، بما في ذلك تركيبته.

إقرأ المزيد

ومن خلال محاكاة اصطدامات الكويكبات، التي ربما تسببت في ظهور الحفر الشاسعة على سطح الجسم الفضائي، استنتج العلماء أن Psyche، أكبر كويكب في الحزام الرئيسي لنظامنا الشمسي، هو في الواقع "مثل الإسفنج المعدني الكبير".

وقال ويندي كالدويل، أحد الباحثين الرئيسيين في مختبر لوس ألاموس الوطني: "Psyche هو جسم مثير للاهتمام يجب دراسته لأنه من المحتمل أن يكون بقايا نواة كوكبية، تعطلت أثناء مرحلة التراكم، ويمكننا أن نتعلم الكثير عن تكوين الكواكب من Psyche إذا كان بالفعل معدنا في الأساس".

كما أن قياس ونمذجة ندوب الكويكب يحسن فهمنا للكويكبات المعدنية، ويساعدنا على التمييز بشكل أفضل في كيفية تشكلها واجتياز الكون بالنسبة لنظيراتها الجليدية والصخرية.

ومن خلال إعادة صياغة ما يعتقدون أنه زاوية التأثير الدقيقة، يمكن للفريق إجراء تخمينات مستنيرة فيما يتعلق بتكوينها، حيث تتشوه المعادن وتتفتت بعد الاصطدام بطريقة معينة، لا سيما عند مقارنتها مع السيليكات الموجودة أيضا بشكل شائع في الكويكبات.

وتدعم نتائج عمليات المحاكاة التي أجراها الفريق، النظرية الحالية القائلة بأن Psyche يمكن أن يتكون من كميات كبيرة من Monel، وهي سبيكة وجدت سابقا في فوهة Sudbury في كندا.

المصدر: RT